İzmir Karabağlar Belediyesi 91. İEF'de

Karabağlar Belediyesi, bu yıl 2-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 91. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) yerini aldı. Ziyaretçiler, Kültürpark Lozan Kapısı girişi Dikilitaş yanındaki 70, 71 ve 72 nolu Karabağlar Belediyesi standlarını gezip, Karabağlar'la ilgili proje ve çalışmaları görebilecek.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu yıl 2-11 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 91. İEF'yi ziyaret edecek tüm konukları Karabağlar Belediyesi standlarına davet etti.

Fuarda, Karabağlar Belediyesi olarak bugüne kadar yaşama geçirdiğimiz ve devam eden çalışmalarımızı anlatma olanağı bulacaklarını belirten Başkan Selvitopu, "Ayrıca konuklarımıza Coğrafi İşaret Belgesi'ni aldığımız Kavacık Üzümü'nden ikram edeceğiz. Tüm katılımcıları, bu yıl 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Kavacık Üzüm Festivali'ne davet edeceğiz. 91. İEF'nin başarılı ve verimli geçmesini diliyorum” dedi.