İzmir Karabağlar'a 1 milyar 250 milyon liralık bütçe

İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nin 2023 bütçesi kabul edildiİZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi, 1 milyar 250 milyon lira olarak kabul edildi.

Karabağlar Belediye Meclisi’nin ekim ayı üçüncü toplantısı, ana hizmet binasındaki meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıyı, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Şehmuz Gültekin, MHP İlçe Başkan Yardımcıları Dursun Kurtlu, Gökhan Gümüş, Münir Özçelik ve Hatice Yavuz Vural da izledi.

CHP adına Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ve AK Parti adına Grup Başkanvekili Mustafa Alper Güldalı, bütçe ve performans programı hakkında partilerinin görüşlerini paylaştı. Daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili Murat Baran Uygun, Komisyon Üyesi İbrahim Ulubaş ve meclis üyeleri görüşlerini aktardılar.

Daha sonra kürsüye gelen Başkan Selvitopu, eleştirileri tek tek yanıtladı.

Tüm meclis üyelerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Selvitopu, “2023 bütçemizin diğerlerinden bir farkı var. Bugüne kadar hep faiz giderleri için eleştirildik. Bugün faiz giderleri yüzde 1’e kadar düştü. İzlediğimiz ekonomi ve tasarruf politikaları sonucu belediyemiz gelir gider dengesi yanında ekonomik istikrara da kavuşmuş durumda. Bunlar tesadüfen olmadı. Bütçeyi doğru yaparak ve değerlendirerek bu noktalara geldik” dedi.

2023 bütçesinde yatırım oranının ilk defa yüzde 30’ların üzerine çıktığını aktaran Başkan Selvitopu, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi, pazaryerleri, asfaltlama, park, kaldırım yapımları, kentin temiz tutulması gibi çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Karabağlar Belediyesi'nin bir çok proje ve hizmeti, kendi ekipleriyle, piyasa standartlarının üzerinde yaşama geçirdiğini belirten Başkan Selvitopu, “Sadece bu yıl 10 bin tonun üzerinde asfalt döktük. Önümüzdeki yıl buna daha fazla ağırlık vereceğiz. Temizlik çalışmalarımızda modernleşmeye gittik. 3 “Çaça” aracı aldık, 3 tonluk yeni bidonlar koyduk. Böylece maliyetleri aşağı düşürüp kaliteyi artırıyoruz” diye konuştu.

"2023 BÜTÇEMİZ GERÇEKÇİ"

Başkan Selvitopu konuşmasının sonunda 2023 bütçesinin Karabağlar'a hayırlı olmasını dileyerek, “Özü itibariyle 2023 bütçemiz gerçekçi bir bütçe. Bugüne kadar bir çok yatırımı özgücümüzle gerekçekleştirdik. Destek olan kurumlara da teşekkür ederiz. Karabağlar'da yaşayan 500 bin insanımıza, sosyal belediyecilik anlayışıyla, nitelikli hizmet vermek için gayret etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Selvitopu’nun değerlendirmelerinin ardından yapılan oylamada, 2023 bütçesi ve performans programı oyçokluğuyla kabul edildi.