“İzmir'in Yüz Yılı”nda salon şoku!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "İzmir'in Yüz Yılı" başlıklı sempozyum başladı. Salonun yüzde 70'inin boş olması sempozyumu sönük bıraktı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını etkinliklerle kutlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “İzmir’in Yüz Yılı” sempozyumu düzenledi. 15 – 17 Aralık tarihleri arasında bilim insanları, yazar ve sanatçıların toplumsal yapıdan spora, mimarlıktan sanata İzmir’in 100 yılını konuşacağı sempozyuma İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, bilim insanları, tarihçiler, yazarlar ve sanatçılar katıldı. Salonun yüzde 70'inin boş olması sempozyumu sönük bıraktı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “İzmir'e çok yakışan bir kelime barış. Bu sempozyumun teması aslında. İzmir herkesin kendini özgürce ifade edebildiği ve özgürce yaşayabildiği önemli bir kent olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten kuruluş hikayesine de yansıdığı gibi bir kadın kenti. Bu sempozyumda kentin 100 yıl içinde yaşadığı toplumsal, siyasi ve ekonomik dönüşümler ortaya konulacak. İzmir'e hizmet etmek için yola çıkmış siyasetçilerin bilim insanlarından, akademisyenlerden sanatçılardan öğrenmesi gereken çok fikir, bilgi, proje olduğunu biliyoruz. Bu sempozyumdan çıkacaklar bize ışık tutacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürü Kılıçkaya da “Tüm yıla yayılan birçok etkinlik yaptık. Bu sempozyumun çok özel ve önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Sempozyum, “İzmir'in Yüz Yılı: Tarih, Kültür ve Kimlik” oturumuyla başladı. Prof. Dr. Melek Göregenli başkanlığında yapılan oturuma Dr. Erkan Serçe, Prof. Dr. Ersin Doğer ve Ahmet Güneştekin konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Melek Göregenli, “Şehirlerin kimliğini oluşturan o şehirde yaşayanlardır. İzmir üzerinde en çok konuşulan şehirlerden biri. Hiçbir şehre homojen bir kimlik özelliği getirilemez” dedi. Prof. Dr. Ersin Doğer, İzmir'in yerleşim yerleri hakkında bilgi verdi. Dr. Erkan Serçe, “İzmir: Tarih ve Kimlik” konulu bir sunum yaptı.

Sempozyumla kentin yaşadığı değişim ve gelişimin izleri sürülecek, konular tarihsel bağlamları ve kökenleriyle ele alınacak. Sempozyum programında İzmir’in Yüz Yılı: Tarih Kültür ve Kimlik, İşgal Kurtuluş ve Barış, İktisat ve Siyaset, Nüfus ve Göçler, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Eğitimin Farklı Yüzleri, Kültürel Miras, İşgalden Kurtuluşa İzmir, Dünya Basınına Yansımalar, Kent ve Mimari, İzmir’de Kültür ve Sanat, Mimari, Mimarlar gibi konular gündeme gelecek.