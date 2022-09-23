İzmir için yeni bir sayfa açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde birinci etabın yüklenicisi Durbay Grup Ortaklığı’nın proje tanıtım toplantısına katıldı. Başkan Soyer, “Biz kentsel dönüşüm yaptığımız yerlerde evleri yıkarken ruhları incitmiyoruz. Ege Mahallesi ile birlikte İzmir’in insanca ve doğayla uyumlu dönüşümünde yeni bir sayfa açılmış oluyor” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm projelerini sürdürüyor. Birinci etap çalışmalarına başlanan Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk etabın yüklenicisi Durbay Grup Ortaklığı’nın, yüklenici payı olarak tanımlanan bağımsız bölümlerinin tanıtım toplantısı yapıldı. Mövenpick Hotel'deki toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözlerine kentsel dönüşüm çalışmalarının ilkelerine değinerek başladı. Başkan Soyer, “İzmir için kangren diyebileceğimiz, en sıkıntılı ve zor bir alan dönüşüme uğruyor. Bu her türlü takdirin üzerinde. İzmir’in geleceği için çok değerli bir adım. İzmir’in insanca ve doğayla uyumlu dönüşümünde yeni bir sayfa açılmış oluyor. Ege Mahallesi’nde nihayet dönüşüm başlıyor. O nedenle çok gururluyum ve mutluyum” dedi.

“İzmir daha güvenli ve huzurlu bir şehir olacak” Başkan Soyer İzmir’in yaşlı yapı stokunun şehrin en temel sorunlarından biri olduğuna değinerek, “Yarım yüzyılı aşan sürede oluşmuş bu plansızlığı düzenlemek gerçekten kolay değil. Ne var ki teslim olacak ve pes edecek değiliz. Göreve gelir gelmez İzmir’i gençleştirmeye gayret ettik ve bu mücadelemize ara vermeden devam etmeye kararlıyız. İzmir daha genç, daha güvenli ve daha huzurlu bir şehir olacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Biliyoruz ki mekanın ruhu vardır. O ruh ne kadar coşkulu ve kendinden eminse o şehrin insanları da öyle yaşar. Kentsel dönüşüme sadece eski binaların yıkılıp yerine yenilerinin yapılması olarak bakmıyoruz, bakamayız. İzmir’de kentsel dönüşünü kentin sosyal, kültürel ve mekânsal karakterinin bir yansıması olarak görüyoruz. Bu nedenle yerinde dönüşüm en temel ilkemiz. Çünkü biliyoruz ki mahallelerimizin ruhu ancak orada doğmuş ve büyümüş insanların eliyle korunabilir. Toplamda 6 bölgede; Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe, Gaziemir ve Örnekköy’de İzmir’in dönüşümümü adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ege Mahallesi’nde gerçekleştireceğimiz dönüşümle birlikte yaklaşık 4 bin kişinin ikamet ettiği bu bölge yepyeni ve çok modern bir çehreye kavuşmuş olacak” diye konuştu.

“Vatandaşımızın sigortası İzmir Büyükşehir Belediyesi” Başlarken üç temel ilkeyle yola çıktıklarını söyleyen Başkan Soyer sözlerine şöyle devam etti: “Birincisi yerinde dönüşüm. Elbette amacımız Ege Mahallesi’nde yaşayan herkese daha güvenli ve sağlıklı evler sağlamak. Ama aynı zamanda bu mahallede doğanlar yine bu mahallede yaşasınlar istiyoruz. Bu nedenle ikinci ilkemiz her bir vatandaşımızın rızasını almaktır. Yani yüzde yüz uzlaşı ile dönüşüm yapıyoruz. Tüm bu süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ve garantörlüğü altında yürütüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın içi rahat etsin. İzmir’in kentsel dönüşümünde vatandaşın sigortası belediyemizdir. İster Ege Mahallesi’nde olduğu gibi yüklenici firmamızla çalışalım isterse İzmir’e özgü kooperatifçilik modelini uygulamış olalım her daim vatandaşımızın hakkını korumaya devam edeceğiz.”

“Dönüşüm yaptığımız yerlerde evleri yıkarken ruhları incitmiyoruz” İnşaat alanının 120 bin metrekare olduğunu belirten Başkan Soyer, projenin ticaret ve konut fonksiyonu taşıdığını ifade etti. Soyer, “Ege Mahallesi’ndeki çalışmaları tamamladığımızda 7 hektarlık dönüşüm alanında hem fiziksel hem sosyal açıdan tüm eksiklikler giderilmiş olacak. Depreme dayanıklı yepyeni bir Ege Mahallesi görmüş olacağız. Biz kentsel dönüşüm yaptığımız yerlerde evleri yıkarken ruhları incitmiyoruz. Daha iyisini hep birlikte inşa etmeye gayret ediyoruz. Tüm diğer kentsel dönüşüm projelerimizde bunu başarmayı hedefledik. Göreceksiniz burada da aynı başarıyı yakalayacağız” şeklinde konuştu.

“Diliyorum tüm yerel yönetimler benzer çalışmayı yaparlar” Kentin geleceği için yaptıkları depremsellik araştırmaları ve yapı stoku envanteri çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Soyer, “İzmir’in yer altı fotoğrafını çıkarıyoruz. Türkiye’de hiçbir kentte olmayan bir çalışmayı yürütüyoruz. Şehrin geleceği bu bilimsel çalışmaların sonunda ortaya konulmuş olacak. Diliyorum Türkiye’de tüm yerel yönetimler benzer çalışmayı kendi şehirleri için yaparlar” diye konuştu.

“Hedef 20 bin” Kentsel dönüşüm çalışmalarına kooperatifçilik modelini de dahil ederek elde ettikleri kazanımı açıklayan Soyer şunları söyledi: “Bir zamanlar Türkiye’de çok istismar edilen yapı kooperatifçiliğini şimdi belediye güvencesiyle yeniden canlandıran bir model ortaya koyduk. Bir müteahhit karı da doğmuyor artık. Bu yeni modelimizde halkı üretim öznesi haline getiriyoruz. Hem kentsel dönüşümü çok hızlandırmış oluyoruz hem de herkesin faydalanacağı, şehrin ürettiği refahtan pay alacağı bir noktaya taşımış oluyoruz. Şu an yaklaşık 3 bin 900 konutun kentsel dönüşüm süreçleri devam ediyor. Hedefimiz 15 bin. Hatta 20 bine çıkarmak. Gücümüz, ömrümüz yettiğince devam edeceğiz."