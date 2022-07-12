İzmir Güzelbahçe, yeşil alanlara yeni bir park daha ekliyor

İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, ilçedeki yeşil alanlara bir yenisini daha ekleyerek park sayısını 108’e çıkartıyor.İZMİR (İGFA) - Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kahramandere Mahallesi 689, 760 ve 764 sokaklar arasında, Güzelbahçe belediye meclisince belirlenen ‘Yeşilçam Emekçileri Parkı’ ismi verilen yeşil alanda yapılacak parkta 400 metrekare kauçuk zemin üzerine çocuk oyun alanı kurulacak.

Ayrıca parkta modern açık alan spor aletleri, köpek eğitim pisti, oturma alanları ve yürüyüş parkuru da yer alacaktır. Toplamda 12 bin metrekrare alanda modern, işlevsel ve yaşanılabilir mekanlarıyla yeşil alan düzenlenmesi yapılmış olacak. Çalışmalar kısa bir sürede tamamlanarak Güzelbahçelilerin hizmetine sunacaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Güzelbahçe yeşil ve mavisiyle İzmir’in doğayla iç içe olduğu en güzel ilçelerinden birisi. Her geçen gün sayısını artırdığımız yeşil alanlarımızıvatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Yeni yapacağımız parkla yeşil alan sayımızı 108’e çıkaracağız. ‘Yeşilçam Emekçileri Parkı’mız birçok yönüyle örnek parklardan olacak. Çocuklarımız için 400 m²’lik alanda modern ve eğitici oyun grupları kuracağız. Spor aletleriyle vatandaşlarımız gün içinde istedikleri zaman spor yapma olanağı bulacaklar. Uzun zamandır yapmak istediğimiz ve vatandaşlarında talep ettiği köpek eğitim pistini oluşturuyoruz. Bu alanda sahipli can dostlarımız serbest bir şekil gezip kurulan parkurlarda eğitim görebilecekler. Bu parkımızda kauçuk zeminli yürüyüş parkuru oluşturacağız. 12 bin m²’lik bu alanda yapacağımız parkımızda hem Yeşilçam Emekçilerini ölümsüzleştireceğiz hem de vatandaşlarımıza modern ve kullanılabilir bir park yaratmış olacağız” dedi.