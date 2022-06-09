İzmir Güzelbahçe'den yangına karşı önlem

İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi bahar bakımı ve yaza hazırlık çalışmalarına devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe ilçe merkezinde bulunan park, yeşil alan, bağlantılı ara arter yol kenarlarında, cadde, bulvar, kaldırımlarda ve boş alanlarda yangın oluşturabilecek otların biçim ve temizlik işlemi yapılıyor.

Güzelbahçe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaz ayına girilmesiyle ilçe genelinde park, refüj, yol, cadde, kaldırım ve boş alanlarda uzayan yabani otları biçerek oluşabilecek yangın ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Güzelbahçe geniş bir alana sahip. Şu an 107 parkımız bulunmakta. Aktif yeşil alanımız 324 bin metrekarenin üstünde. Bu alalarda daha iyi hizmet vermek için Park Bahçeler Müdürlüğü'müz her gün farklı bir mahallede temizlik yapıyor. Yaz aylarınıngelmesiyle havalar ısındı. Güzelbahçe’de parkların dışında, kaldırım, refüj, cadde, bulvar ve boş alanlarda temizlik yapıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan bu noktada çok talep gelmekte. Evlerinin yanında boş arsalar olduğunu ve otların insan boyunu aştığını, yabani hayvanların da evlere girdiğisöyleyerek biçilmesini talep ediyorlar. Bu taleplere yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu.