İzmir Güzelbahçe'den üreticiye 'tuzak' desteği

İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele kapsamında ilçe genelindeki 72 çiftçiye 6 bin adet sarı yapışkan tuzak dağıttı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, geçtiğimiz yıl yapmış çiftçiye yapmış olduğu sarı yapışkan tuzak desteğini bu yıl tekrar yaptı ve 72 çiftçiye dağıtım gerçekleşti.

Mandalina, portakal, nar, turunç ve greyfurt üreten üreticilerin kimyasal ilaçlama yerine biyoteknik mücadele ile doğal ve etkili yöntem kullanmasını sağlayacak. Yaklaşık 400 dönüm alanda sarı yapışkan tuzak tüketicilere organik ve kaliteli ürün ulaşmasına katkı sağlayacak.

Tarımsal üretime destek olmak için bu çalışmayı başlattıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, geçen yıl da sarı yapışkan tuzak desteğinde bulunduklarını kaydederek, "Bu yıl da ‘Akdeniz meyve sineği’yle mücadele için çiftçilerimize destekte bulunduk. Bu hastalık üreticilerimizin bir yıllık emeklerini birkaç gün içinde yok edebilecek bir meyve zararlısıdır. Narenciye türünde üretim yapan çiftçilerimiz geçmiş yıllarda bu zararlının neden olduğu çok ciddi sorunlar yaşadı. Bu zararlının önüne geçmek için bizlere başvuruda bulunanlar oldu. Çiftçilerimize sarı yapışkan tuzak dağıtımını gerçekleştirdik ve talep eden çiftçilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Amacımız çiftçilerimize bir nebze de olsa destek olmak ve onların hem üretim maliyetlerini düşürmek hem de daha organik ve kaliteli ürünler yetiştirmelerini sağlamak. Bu amaç doğrultusunda kimyasal ilaçlama yerine doğal yöntemler kullanarak çiftçilerimizin ürünlerinin değerini korumayı ve kaliteyi artırma hedefliyoruz" diye konuştu.