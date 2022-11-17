İzmir Güzelbahçe'de su tasarrufu atağı

İzmir'de sınırlı su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışma yürüten Güzelbahçe Belediyesi, parklardaki sulama sistemlerini kontrol etmek için yeni bir adım attı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, ilçe genelinde bulunan 108 park, yeşil alan, kavşak ve ağaçların bulunduğu kaldırımlarda su, zaman ve enerji israfını önlemek amacıyla hayata geçirdiği damla sulama yöntemini daha teknolojik bir yenilik getiriyor. Güzelbahçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 4 park, 1 kavşak ve 1 ana caddede sistemi devreye koyarak, hem enerji hem de su tasarrufu sağlarken, sistemi tüm yeşil alan, parklar, kavşak ve caddelerde faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, bu teknolojiyi kullanarak uzaktan sistem kontrolü ile sulama sistemlerimizi kontrol etmek için adım attıklarını söyledi.

Sulama sistemlerine toprak nem sensörleri ilave ettiklerini belirten Başkan İnce, "4G ve bluetooth teknolojisine sahip verici ünite ve yazılımını kurduk. Bu sistemle anlık, günlük, haftalık, aylık veya belirleyebileceğimiz zaman aralığındaki, toprağın nem durumunu ve su sarfiyatımızı sorgulayabiliyoruz. Alanlarımızda belirlenen nem ve debi değerlerinin aşılması durumlarında sistem uyarısı alıyoruz. Sistemdeki bütün kontrol ünitelerini uzak kumanda yoluyla manuel olarak programlayabiliyor, tamamen veya kısmen, tek tek veya çoklu şekilde açıp kapama yapabiliyoruz. Arızalı, çalışmayan, pili bitmiş durumda olan bileşenlerden, sistem uyarısı ile bilgi sahibi oluyoruz ve aksaklığa anında müdahale edebiliyoruz. Bu programla birlikte; sistem arızalarını, fazla su kullanımlarını, sistem patlaklarının neden olduğu su kayıplarını tespit ederek, oluşacak arızaya anında müdahale edilebilmeyi hedefliyoruz. Nemsensörleri ile alanda optimal su ihtiyacının belirlenmesini sağlayarak, doğru debi ve sulama süreleriyle amacına uygun efektif bir sulama yapılmasını öngörüyoruz. Sistem bileşenlerinin daha kısa süre arızalı olarak kalmasını, daha uzun ömürlü kullanımlarının sağlanması ile sürdürebilir su yönetimi sağlamak istiyoruz. Sistem veriminin en üst düzeyde olduğu bir kullanım öngörüyoruz. Yıllık %40 su tasarrufu yapmayı hedefliyoruz. Güzelbahçe yeşili ve mavisiyle bütünleşmiş İzmir’in en yeşil ilçelerinden birisi. Bir taraftan yeşili büyütürken diğer taraftan da doğayı korumamız gerekmektedir. Bu yüzden sularımıza her alanda sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.