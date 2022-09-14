İzmir Güzelbahçe'de öğrencilere kırtasiye desteği

İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere kırtasiye dağıttı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe’deki devlet okullarında okuyan dar gelirli öğrencilere defter, kalem, silgi, pastel, kuru, sulu boya ve diğer kırtasiye malzemelerini meclisin aldığı kararla 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere dağıtmaya başladı.

Öğrencilere kırtasiyeleri Başkan İnce dağıttı.

Belediyenin daha önceki yıllardada okullara buna benzer ihtiyaç malzemelerini dağıttığını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Eğitimin başlamasıyla çocuklarımızın en öncelikli ihtiyaçlarını belediye meclisimizden aldığımız kararla dağıtımını yapıyoruz. Ekonomik koşullar belli, bu koşullarda ailelerin eğitim masraflarına bir nebzede olsa destek olabilmek için böyle bir destekte bulunduk.Sosyal belediyecilik kapsamında çocuklarımız için eğitimin her alanında yardımlara devam etmekte kararlıyız. Belediye olarak eğitime her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını gidermenin yanında öğrencilerimiz için sosyal ve kültürel hizmetler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı önemsiyoruz, çünkü bu ülkenin kalkınması, ilerlemesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması ancak eğitimli bireylerin çoğalmasıyla mümkün olacaktır.2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olsun” dedi.

Ayrıca Güzelbahçe Belediye Meclisi,Niğde’nin Kemerhisar Belediyesi ve Konya’nın Tuzlukçu Belediyelerine de kırtasiye yardımında bulundu.