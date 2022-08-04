İzmir Güzelbahçe'de kaliteli 'bardacık'lar yarışacak

İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi’nin her yıl yaptığı Payamlı Bardacık Festivali’nin bu yıl 9’uncusu düzenlenecek.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, bu yıl düzenleyeceği festivali 2021 yılında hayatını kaybeden belediyeci, girişimci, demokratik kitle önderi ve halkla ilişkiler uzmanı Sancar Maruflu’nun ismiyle düzenleyecek.

13-14 Ağustos tarihlerinde iki gün sürecek ‘Sancar Maruflu 9. Payamlı Bardacık Festivali’ndeen kaliteli bardacıklar yarışması yapılacak. Birinci gelen bardacık sahibine tam, ikinciye yarım, üçüncüye de çeyrek altın verilecek. Festivalin ikinci gününde ise çocuk atölyeleri, köyün en yaşlısından masallarla bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Ulusal bazda bir festival organize ettiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Payamlı köyümüzde 9’uncusunu düzenleyeceğimiz festivale bu yıl aramızda olmayan, İzmir’imizin büyük değeri, ‘İzmir Baba’ Sancar Maruflu’nun ismini vereceğiz. Sancar abi festivalimizin ilk gününden beri hep bizim jüri başkanımzdır. Geçen yıl rahatsızlığından dolayı katılamamıştı. Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz de bu yıl festivale Sancar Abimizin ismini vererek onurlandırmak istedik. Kıymetli bir abimizdi. Nurlar içinde yatsın. Bu yıl festivalimiz yine insanların ilgi göstereceği bir festival olacak. Taze incirin en güzel ve kalitelisiPayamlı Köyünde. Tüm İzmirlileri Güzelbahçe’ye bardacık yemeye davet ediyorum” diye konuştu.