İzmir Güzelbahçe'de esnaflara bayrak dağıtıldı

İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnafa bayrak dağıttı.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve Cumhuriyet Halk Partisi Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek bayrak dağıttı.

Esnafa hayırlı işler dileyen ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Başkan İnce ve Bilgen, esnafın dükkanlarına ve evlerine asmaları için de Türk Bayrağı hediye etti.

Başkan İnce, "Cumhuriyet bizim en büyük bayramımız, onu coşkuyla kutlayacağız. 99 yıldır ayakta ve her geçen gün daha da güçlenmekte olan cumhuriyete herkesin sahip çıkması gerekiyor. Bayramımızı şenlik içinde kutlayacağız. Güzelbahçemizi bayraklarla donatalım" dedi.