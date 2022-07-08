İzmir Güzelbahçe'de bayram sevinci

İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, vatandaşlarla ve belediye personeliyle bayramlaştı.İZMİR (İGFA) - Önce Fen, Temizlik, Park Bahçeler ve Sağlık İşleri Müdürlüğü şantiyelerini gezen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ardından Büro personeli ve vatandaşlarla Belediye Bahçesi'nde bir araya geldi. Bayramlaşmaya Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, meclis üyeleri, vatandaşlar ve belediye çalışanları katıldı.

Bayramların birlik ve beraberliği en güzel yaşandığı zamanlar olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Hepimiz ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz ama enflasyon ve mevcut ekonomik durumlar hepimizi zor şartlarla karşılaştırıyor. Yüzde 40’lık zamlar bu enflasyon önünde eriyip gidiyor. Bunun zorluğunu bütün ülkede çekiyoruz. Özellikte akaryakıttaki artış hizmet akışı açısında bizleri zorluyor. Kamu taşımacılığı ve nakliyeyi inanılmaz etkiliyor. Bu da gıdadan, giyime, inşaata her şeyi zincirleme etkiliyor. Evet, tasarruf edeceğiz ama nasıl edeceğiz? Kamu hizmeti yapıyoruz. Gelirlerimiz bu düzeyde artmıyor. Devletin kamu kuruluşlarına bazı kolaylıklar sağalaması elzemdir. Herkesin dikkat etmesi gerektiği bir sürece giriyoruz. Memur ve kadrolu personellerimizle sözleşmemizi yaptık. Şirket personelimizle de bayram dönüşü tamamlayıp bu zorlu ekonomik süreci doğru ve haklarını tam vererek devam edeceğiz. Hiçbir personelimiz mağdur etmeyeceğiz. Bütçemizi yürütülebilir ödenebilir en iyi şartlarda kullanarak sendika temsilcilerimiz ve şube başkanımızla uzlaşarak çözdük çözmeye devam edeceğiz. Bayramda çalışmak zorunda olan fen işleri, temizlik işleri ve zabıta müdürlüğü ekiplerimize kazasız belasız iyi mesailer diliyor, personellerimiz sayesinde vatandaşlarımız sorunsuz bir bayram yaşayacaklardır. Biz de paylaşımı en güzel biçimde ilçemizde yaşayacağımıza inanarak tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramını kutluyorum'' dedi.

Konuşmaların ardından tüm katılımcılara tatlı ikram edildi.

Ayrıca kesilen kurban eti personele dağıtıldı.