İzmir Güzelbahçe'de bayram öncesi temizlik seferberliği

İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi parklar ve çocuk oyun gruplarına kapsamlı bir temizliğe başladı.İZMİR (İGFA) - Rutin bakım ve temizlik çalışmalarını bayram dolayısıyla yoğunlaştıran Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe sınırları içinde yer alan parklarda bakım ve onarım çalışması yaparken, bir taraftanda oyun gruplarını temizleyerek bayrama hazır hale getiriyor.

Vatandaşların daha temiz bir çevrede bayram geçirmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında rutin olarak yapılan çöp konteynerleri de bayram öncesi tek tek yıkanıyor.

Bayrama hazırlık amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelindeki tüm parklarda yabani ve kuru ot temizliği yaptı.

Çocuk oyun parkları ve spor aletlerinin de kontrolden geçtiği çalışmalarda, bozuk veya kırık oyun ve spor aletleri yenileriyle değiştirildi.

Hummalı bir çalışma sergileyen ekipler, tüm Güzelbahçelilerin faydalandığı park ve yeşil alanları bayram öncesi daha temiz ve güvenli hale getirdi.

Her zaman yapılan rutin çalışmaların bayram nedeniyle daha sıklaştığını söyleyen Belediye Başkanı Mustafa İnce,“Bayramda da vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Halkımız daha rahat bir bayram geçirmeleri için ekiplerimizsahada görevinin başında olacak” dedi.