İzmir Güzelbahçe'de 'atıl pil'ler ödül getirdi

İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, atık pil toplama kampanyası kapsamında geçtiğimiz yıl eğitim öğretim döneminde atık pilleri toplayan okulları hediye ile ödüllendirdi.İZMİR (İGFA) - Atık pilleri kaynağında ayrı toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, okullarda Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) ile iş birliği kapsamında geçtiğimiz yıl eğitim öğretim yılı içerisinde sürdürülen atık pil toplama kampanyasında yarım ton atık pil toplandı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda kazanılan Robotik kodlama, ayrı spor branşlarında kullanılmak üzere top seti gibi hediyeler okullara teslim edildi.

Hem doğayı korumak hem de öğrencilerde çevre bilincine katkı sunmak istediklerini belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Atık piller çevreye büyük zarar veriyor. Bu zararı ortadan kaldırmak için hem kamu binamızda hem de okullarımızla iş birliği içinde çalışmalar yapıyoruz. Amacımız doğaya katkı sunmak ve öğrencilerimiz de çevre bilinci oluşturmak. Geleceğimiz için geri dönüşüm büyük önem taşıyor. Biz de bu dönüşümü en iyi seviyeye çıkarmak için çeşitli programlar yapıyoruz. Okullarımızdaki bu kampanyada bunlardan birisi. Farklı çalışmalarla çevremizi korumaya, katkı koymaya devam edeceğiz" dedi.

Bu arada 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 252 kilogram pil toplayan Namık Elal Ortaokulu STEM Robotik Sistem Seti ile, 50 kilogramın üzerinde atık pil toplayan Cengiz Topel Anadolu Lisesi ve Ali Bayırlar İlkokulu ise top seti ile ödüllendirildi.