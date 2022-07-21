İzmir Foça'da yağlı boya sergisi

Foça’da Ressam ve Foça Belediyesi resim öğretmeni Selma Top’un eserlerinden oluşan yağlı boya resim sergisi açıldı.İZMİR (İGFA) - Foça ve İzmir’den manzaralar da içeren resim öğretmeni Selma Top'un sergisi sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Sergiyi gezen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Ressam Top’u tebrik etti.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'ndeki sergiyi 24 Temmuz’a kadar ziyaret edebilirsiniz.