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İzmir Foça'da tiyatro akşamı
Yerel 28.11.2022, 13:56
1990’lı yılların çok beğenilen tiyatro müzikali "Otogargara" İzmir'de Foça Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelendi.İZMİR (İGFA) - Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı oyun, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde izleyiciler ile buluştu.
Tiyatro severler ilgiyle izledikleri oyunun sonunda Foça Belediye Tiyatrosu ekibini ve Yönetmen Erdal Dinçer’i dakikalarca alkışladı.
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