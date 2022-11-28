İzmir Foça'da tiyatro akşamı

1990’lı yılların çok beğenilen tiyatro müzikali "Otogargara" İzmir'de Foça Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelendi.İZMİR (İGFA) - Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı oyun, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde izleyiciler ile buluştu.

Tiyatro severler ilgiyle izledikleri oyunun sonunda Foça Belediye Tiyatrosu ekibini ve Yönetmen Erdal Dinçer’i dakikalarca alkışladı.