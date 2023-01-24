İzmir Foça'da mübadele konferansı
İzmir'in Foça ilçesinde ‘Lozan Antlaşmasının 100. Yılında Mübadele’ konulu konferans düzenlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir Foça'da Onur Çalık’ın moderatörlüğündeki 'Lozan Antlaşmasının 100. Yılında Mübadele' konulu konferansa, Prof. Dr. Kemal Arı ve tarihçi Murat Kaya konuşmacı olarak katıldı.
22 Kasım 1922 tarihinde başlayan Lozan Antlaşması görüşmeleri kapsamında 1 Aralık 1922 tarihinde geçilen görüşmeler ve nüfus mübadelesi süreci anlatıldı.
Yunanistan ile Türkiye arasında gerçekleşen mübadele ve 1930’lu yıllarda Türkiye’ye Bulgaristan ve Romanya başta olmak üzere Balkanlardan yapılan göçlerin ekonomik, siyasal, askeri, sosyal yönlerden etkileri değerlendirildi.
Foça Belediyesi ve Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen konferans kapsamında, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi Salonu'nda fotoğraf sergisine de yer verildi.
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|21
|36
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