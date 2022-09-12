İzmir Foça'da 100. yıla coşkulu yürüyüş

11 Eylül Foça’nın kurtuluşunun 100. Yıldönümü kutlamaları büyük coşkuya sahne oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Foça ilçesinde Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanındaki geleneksel Balık Ekmek İkramının ardından sahne alan Hindistan, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Letonya ve Romanya halk oyunları ekipleri, kurtuluş gününe barış ve kardeşlik rüzgarıyla eşlik etti.

Fener Alayı ve Yasin Öktem konserine yüzlerce vatandaş katıldı.

Konserin sonunda Yasin Öktem’e teşekkür çiçeği sunan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ‘‘100. yılın coşkusunu yaşatan herkese sonsuz teşekkürler. Bağımsızlığın ikinci yüz yılı başlarken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sarsılmaz ilkeleri ışığında Cumhuriyetin yüzüncü yılına yürüyeceğiz.’’dedi.