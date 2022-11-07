İzmir Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde eğitimler başladı

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Zeytin Ağacı Budama Eğitimi düzenlendi. Efes Tarlası Yaşam Köyü Kasım Ayı Eğitim Takvimi’nin ilk eğitime katılan 61 üreticiye sertifikaları verildi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi ile İzmir Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında imzalanan iş birliği protokol kapsamında Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde çiftçilere yönelik eğitimler yeniden başladı.

Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz tarafından “Zeytin Ağacı Budamanın Önemi” , “Budamada Yapılan Hatalar”, “Bilezik Alma”, “Ağaç Gençleştirme”, “Budama Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler”, “Şekil Budaması”, “Ürün Budaması” konu başlıkları altında eğitim verildi.

Tarım ekonomisinin ve üreticinin güçlendirilmesi amacıyla Ziraat Mühendisleri Odası ve bir belediye arasında hayata geçen ilk bütünsel iş birliği protokolünün sonucunda başlayan eğitimler Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Kasım ayı süresince her Cuma 10.00 – 17.00 saatleri arasında devam edecek.

Kasım ayı içersinde Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde 11 Kasım Cuma günü Nar Ağacı Budama Eğitimi, 18 Kasım Cuma günü Şeftali Ağacı Budama Eğitimi, 25 Kasım Cuma günü ise Mandarin Ağacı Budama Eğitimi düzenleneceği öğrenildi.