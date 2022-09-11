İzmir Efes Selçuk'ta 100. yıl meclisi

İzmir'de Efes Selçuk Belediye Meclisi Eylül Ayı Meclis Toplantısı İkinci Oturumu, kentin kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 8 Eylül'de yapıldı.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi, ilçenin kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan meclis toplantısında konuşan Başkan Ceritoğlu Sengel; “100 yıl boyunca nasıl özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamaya devam ettiysek bu topraklarda aynı şekilde yaşamaya devam etmek, bir arada yaşama kültürümüzü geliştirmek ve çok daha iyi yerlere getirmek hepimizin en büyük temennilerinden bir tanesidir” dedi.

Olağan gündem maddelerinin görüşüldüğü mecliste Başkan Ceritoğlu Sengel, "Çok şanslıyız, şu anda belediye meclisimizde her ne kadar azınlıkta bile olsa üç kadın meclis üyesi ve bir kadın belediye başkanı var. Türkiye Cumhuriyeti içinde bu şekilde kadınların siyasetin içinde yer almış olması ve tam da kurtuluşumuzun 100. Yılında bir kadın belediye başkanı olarak burada bulunmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim” diye konuştu.

Efes Selçuk Belediye Meclisi Toplantısı ikinci oturumuna katılan meclis üyeleri de kurtuluşa dair düşüncelerini paylaştılar.