İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden TÜBİTAK başarısı

İzmir Demokrasi Üniversitesi bilime ve araştırmaya meraklı öğrencileriyle TÜBİTAK'ın Öğrenci Projeleri Destek programlarında başarıyla yer aldı.İZMİR (İGFA) - Üniversite iki yıl içinde toplam 74 proje ile TÜBİTAK'ın Öğrenci Projeleri Destek programlarına katılmaya hak kazandı. Projeler; TÜBİTAK 2209 /A ve sanayi destekli 2209 /B grupları oldu.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper öğrencileri ile gurur duyduklarını ve her zaman yanlarında olacaklarını belirterek onları onurlandırdı.

Rektör Tunçsiper, ''Genç üniversitemizde, bilime, araştırmaya meraklı, azimli gençlerimizle ve danışmanlarıyla gurur duyuyoruz. 2 yılda 74 projeyle, TÜBİTAK 2209 A ve sanayi destekli B gruplarında Öğrenci Projeleri Destek programlarında yer almaktayız. Üniversitemiz her zaman tüm imkanlarıyla öğrencilerimizin yanında olmaya devam edecektir'' dedi.