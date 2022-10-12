İzmir'de su krizi isyanı! Ana isale hattı patladı, yedek sistem neden devrede değil?

Gediz Elektrik A.Ş’nin Menemen’deki kazı çalışması sırasında İzmir’e su sağlayan ana isale hattı patladı. İZSU ekipleri arızanın en kısa sürede giderilmesi için aralıksız çalışıyor. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri Gördes Barajı’ndan uzun süredir İzmir’e su verilmediğini hatırlatarak, kesinti durumlarında mevcut hattı yedekleyecek sistemin bu nedenle devreye alınamadığını dile getirdi.İZMİR (İGFA) - Gediz Elektrik A.Ş’nin Menemen Yahşelli’deki pompa istasyonu yakınında yürüttüğü kazı çalışmaları sırasında Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova ve kısmen Konak ilçelerine su sağlayan hattaki 2200 mm çaplı beton boruya zarar verildi. Oluşan büyük çaplı hasar nedeniyle kente kuzey hattından su verilemiyor. İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri boru hattındaki arızayı gidermek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Kesintinin sabah saatlerine kadar giderilmesi hedefleniyor.

İZSU SUÇU GÖRDES BARAJINA ATIYOR İZSU Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada kuzey kaynaklarından verilmesi gereken yaklaşık 3000 lt/sn suyun arıza nedeniyle verilemediğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Gördes Barajı’ndan şehrimize su verilen Kavaklıdere Arıtma Tesisi girişinde tünel arızası olması, DSİ tarafından arıza giderim çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Gördes Barajı’ndan da su alınamamaktadır. Ekiplerimiz sahada arıza giderim çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da Tahtalı Barajı, Halkapınar kuyuları, Menemen kuyuları ve Balçova Barajı’ndan alınan su miktarlarını arttırarak kuzey kaynaklarından bahse konu arızanın oluştuğu boru vasıtayla şehre aktarılan suyu karşılamaya çalışmakta, sahada yaptığı müdahalelerle kentlimizin su kesintisinden minimum seviyede etkilenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

İZSU KARŞIYAKA'YI KURBAN SEÇTİ Sonuç olarak Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova ilçelerinde su kesintisi yapmak yerine sadece Karşıyaka ilçesinin Şemikler, Donanmacı, Dedebaşı, Demirköprü, Alaybey, Tuna, Cumhuriyet, İmbatlı, Goncalar, Tersane, Nergiz, Bahçelievler, Bahariye, Bahriye Üçok, Yalı, Fikri Altay, Örnekköy, İnönü, Mavişehir, Atakent, Aksoy ve Bostanlı mahallelerinde su kesintisine gidilmiştir. Hasar verilen boruda yapılan arıza çalışmalarının gidişatına göre kapsamlı su kesintisine gidilmeyerek kısıtlı bölgelerde süreli su kesintileri yapılarak vatandaşımızın mağduriyeti önlenecektir.”