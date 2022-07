İzmir'de Narlıdere personel 'AFAD gönüllüsü' oldu

İzmir'de Narlıdere Belediyesi’nin 11 personeli İzmir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nün verdiği çeşitli acil durum eğitimlerine katıldı. İnsani yardım, ilk yardım, yangın ve hafif arama kurtarma eğimi alan 11 gönüllü personel, AFAD tarafından yapılan sınavları başarıyla geçerek, katılım belgelerine sahip oldu.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin personelleri, ‘Afet ve Acil Durum’ eğitimi alıyor. Olası bir afet ve olumsuz durumlara karşı arama kurtarma ve çeşitli hayati yardımların kısa sürede organize edilebilmesi için Narlıdere Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi, İzmir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Bu kapsamda Narlıdere Belediyesi’nden çeşitli birimlerde görevli 11 personel, AFAD gönüllüsü oldu.

İzmir İl AFAD Müdürlüğü’nün Bornova’ya bağlı Doğanlar’daki yerleşkesinde 11 Narlıdere Belediyesi AFAD Gönüllüsü’ne 5 gün boyunca tam zamanlı olarak çeşitli eğitimler verildi.

Olası bir afet ve acil durumda koordineli çalışılması için ilerleyen süreçte uzman AFAD ekibi ve belediye bünyesinde faaliyet gösterecek Narlıdere Hafif Arama Kurtarma Akreditasyon Ekibi’nin ilk adımı atılmış oldu.

Her türlü afet ve acil duruma hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Üzerinde yaşadığımız coğrafya 1. derece deprem bölgesi. Her an deprem tehdidi ile karşı karşıyayız. Olası bir afet veya acil durumda AFAD, hemen müdahale etse de yine de bizlerin de bu eğitimleri alarak bilgi sahibi olmamız gerekiyor. İzmir İl AFAD Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol ile 11 çalışma arkadaşımız AFAD eğitimi aldı. Afet ve acil durumlar şakaya gelmez. Her an olacakmış gibi tetikte olmalıyız. Böylelikle kurmayı planladığımız Narlıdere Hafif Arama Kurtarma Akreditasyon Ekibi’nin ilk adımını atmış olduk” diye konuştu.