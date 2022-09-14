İzmir'de 'meçhul asker' sergisi

İzmir’in Kurtuluşu’nun 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında; Cem Üsküp Koleksiyonu ile açılan “Meçhul Asker: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Asker Portreleri” adlı sergi, DEÜ mensuplarını ve vatandaşları bir araya getirdi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) İzmir’e kazandırdığı Türkiye’nin ilk ve tek Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi, yeni bir koleksiyona daha ev sahipliği yapmaya başladı.

Cem Üsküp’ün koleksiyonuna ait olan; küratörlüğünü Müze Müdürü Öğretim Görevlisi Ömer Durmaz ile Öğretim Görevlisi Betül Teoman’ın yaptığı; sergileme tasarımını ise DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü’nden Araştırma Görevlisi Çetin Can Karaduman’ın gerçekleştirdiği sergi, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin katılımı ile açıldı.

Tarihi şahsiyetleri anlamının tarihi hadiseleri bilmek kadar önemli olduğunu kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Hepimizin bildiği üzere ülkemiz, büyük mücadelenin ardından kuruldu. Bu süreçte istiklal ve istikbal sevdasını sinesinde taşıyan aziz milletimiz, onurlu duruşu sayesinde hem dünyaya örnek oldu hem de kendi içinden birçok kahramanı çıkardı. Dolayısıyla geçmişimizi bilmek ve ona sahip çıkmak, umudun ve başarının üzerinde yükselen ülkemiz açısından daha da önemli hale geldi. Bu noktada milli ve manevi değerlerimiz kadar; mücadelemize güç ve ruh veren kahramanlarımızı yakından tanımamız, hepimiz için zorunlu hale geldi” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ



Koleksiyonunun aynı zamanda çocuk ve gençlere de ilham ve örnek olacağına inandıklarını kaydeden Rektör Hotar, “Sergimizin açılışında bizleri yalnız bırakmayan İzmir Emniyet Müdürü Sayın Mehmet Şahne’ye; koleksiyonunu üniversitemiz ile paylaşan Sayın Cem Üsküp’e; burada emeği geçen mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğimiz uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor; aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.”