İzmir'de kentsel dönüşüm seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Nobel Expo Fuarcılık tarafından düzenlenecek İnşaat ve Kentsel Dönüşüm Fuarı -Rescon Expo için geri sayım başladı. 22-25 Aralık tarihlerinde yapılacak fuarda İzmir’in yerinde dönüşüm ve yüzde 100 uzlaşı esasıyla hayata geçirdiği kentsel dönüşüm modelini anlatacaklarını söyleyen Başkan Soyer, “Göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdik. Seferberlik ruhuyla 6 bölgede çalışmalarımız sürüyor” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi inşaat ve kentsel dönüşüm fuarı düzenliyor. 22- 25 Aralık tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Nobel Expo Fuarcılık işbirliğiyle yapılacak Emlak, İnşaat ve Kentsel Dönüşüm Fuarı -Rescon Expo Tarihi Havagazı Fabrikası'nda tanıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğindeki toplantıya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, emlak, inşaat ve kentsel dönüşüm sektörlerinin, odaların, derneklerin ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Fuarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kooperatifleşmeye ve yüzde yüz uzlaşıya dayalı özgün kentsel dönüşüm modelini kapsamlı bir şekilde anlatacaklarını ifade eden Başkan Tunç Soyer, göreve gelir gelmez İzmir’de kentsel dönüşüme hız verdiklerini söyledi. Başkan Soyer, “İzmir’in altı bölgesinde, toplam 248 hektarlık alanda adeta bir seferberlik ruhuyla kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. İzmir’in yapı stokunu yenilemekle ilgili uzun vadeli hedefimiz ise bu şehrin her türlü afete karşı dirençliliğini artırmak. İzmir’i içinde yaşamın sakince aktığı bir uyum coğrafyası haline getirmek. İşte bu yüzden şehrimizin dünyanın ilk Citta Slow Metropolü ilan edilmesini sağladık. İzmir’in şehirleşme biçimi ve hedeflerinde köklü bir revizyon anlamına gelen Citta Slow Metropol aynı zamanda geleceğin şehirlerinin de bir tarifi” dedi.

“Döngüsel bir kent yaşamı nasıl mümkün olacak?” İlerleyen yıllarda kentleşmenin artacağını söyleyen Başkan Tunç Soyer şöyle devam etti: “Kentsel nüfusumuzun kırsal alanlara geri dönmesi için en küçük bir olasılık bile yok. Öte yandan, milyonlarca insanın şehirlerde yoğunlaşması iklim krizi, salgın, göç ve açlık gibi küresel krizleri beraberinde getiriyor. Bu sorunu çözmenin tek bir yolu var. Şehirlerimizi doğal ekosistemlerin bir parçası olarak geliştirmek. Şu can alıcı soruya acilen bir yanıt bulmamız gerekiyor: Döngüsel bir kent yaşamı nasıl mümkün olacak? 4 milyondan fazla nüfusa sahip İzmir’in belediye başkanı olarak bunun kolay bir soru olmadığını biliyorum. Yine de kentlerdeki varlığımızı sürdürmek istiyorsak zor olanı tercih etmek mecburiyetindeyiz. Muhteşem şehirlerimizin kaderi, bu olağanüstü güzel yerkürenin kanser hücreleri gibi davranmak olamaz. Şehirlerimizi yaşam ağının ayrılmaz bir parçası olarak hareket eden alanlar olarak geliştirmek için çok daha cesur olmalıyız. Biz buna döngüsel şehircilik diyoruz.”

“Dönüşümü birlikte başarmak zorundayız” Başkan Soyer İzmir’deki Avrupa - Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi toplantısında Döngüsel Kültür Kentleri İttifakı kurmak için çağrıda bulunduğunu hatırlatarak, “Dünyanın ilk Citta Slow Metropolü olan İzmir, Akdeniz’in diğer önde gelen kentleriyle birlikte bu konudaki mücadelesini artırarak sürdürecek. Bu çalışmalarımızı özellikle vurgulamamın sebebi şu… Bu fuarımızı var eden paydaşlarımız, burada bulunan firmalar, tüm değerli temsilciler ve kuşkusuz bu sektörün değerli çalışanları elini taşın altında koymadan bu konuda tek bir adım dahi atamayız. Bu zor ama zaruri dönüşümü birlikte başarmak zorundayız. Emlak, inşaat ve kentsel dönüşüm sektörlerini kendini devam ettirebilmesinin bir tek şansı var. Doğayla uyum içinde büyüyen şehirlerin oluşumuna hizmet etmek” dedi.

Bütçeye uygun yatırım imkanı Gayrimenkul sektörünün gelişimi için çözüm üretmek ve sektörün yerinde dönüşüme desteğini hızlandırmak için düzenlenen fuarda ziyaretçiler tüm projeleri tek çatı altında deneyimleme fırsatı bulacak. Örnek daireler ile projeleri görecek. Şehirleşme sürecinde çağdaş ve uygar kent unsurlarının oluşmasına katkıda bulunacak fuarda birçok yenilik yer alacak. Rescon Expo’da, kurumsal alıcıların yanı sıra son kullanıcılar da bütçelerine uygun yatırımlara sahip olma fırsatını görebilecek.