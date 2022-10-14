İzmir'de Efes Selçuk'un bütçesine oy birliği onay

Efes Selçuk Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı yapılan üçüncü oturumla tamamlandı. Efes Selçuk Belediyesi 2023 Yılı Tahmini Bütçesi belediye meclisinden oy birliğiyle geçti. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bütçe hazırlanma süreci hakkında meclisi bilgilendirdi.

Efes Selçuk Belediyesi'nin sosyal yardım giderlerinin sadece Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesi ile sınırlı olmadığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; “2019’dan bu yana bir spor kulübü diyor ki; bizim sporcularımızın eşofmanı yok. Onlar da aslında sosyal yardımdır ama bütçesi Sosyal Yardım İşleri’nden değil Kültür Müdürlüğü’nden çıkar. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Efeslim Kart, Efesli Bebeler Projesi var. Bir de bizim Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz altında olmayan Çevre Sağlık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bünyesinde olan aş evimiz var. Aş evimizin yaptığı çalışmaları da sosyal belediyecilik bünyesinde değerlendiriliyoruz” dedi.

Sosyal belediyecilik noktasında taşımalı eğitime verilen desteğin ayrı bir yeri olduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; “Sosyal yardım noktasında 4+4+4 eğitim sisteminde köylerde kapatılan okullarda 18 yaş altı herkes bizim için çocuktur. O çocukları yatırdığımız paralarla okullarına taşıyoruz. Milli Eğitim ya ihaleye çıkacak ya da bize ihaleye çıkma yetkisi verecek. Hayır dedikleri için bunu herkesin parasını banka hesaplarına yatırıyoruz. Sosyal yardım işleri konusunda İçişleri Bakanlığı’nın son 10 yılı anlattığı raporda yazıyoruz. İçişleri Bakanlığı iki müfettişinin belediyemizin son 10 yılını inceledi. Son 10 yılı incelemesinin sonucunda; “Filiz Ceritoğlu Sengel döneminde kurumsallaşmaya sahip olan Efes Tarlası Yaşam Köyü’nden tutun da yapılmış olan bütün çalışmalara kadar tam bir sosyal belediyecilik örneği gösterilmiştir diye müfettiş raporumuz var” dedi.

NİTELİKLİ ETKİNLİKLER YAPIYORUZ

Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bütçesinden yapılan festival, şenlik ve her türlü etkinliğin kent açısından büyük önem taşıdığına değinen Başkan Ceritoğlu Sengel; “Yaptığımız festivallerde Gökçealan’ın üzümü meşhur diyoruz ki, Gökçealan’ın kadınları bu üretici pazarına gidecek ve onlar kendi paralarını kendileri kazanacak. Hem Gökçealan’ın üzümünü şenlendiriyoruz hem de orada yaşayan üreticilere kazanç sağlıyoruz. Şeftali Şenliği’nde de aynı şeyi yapıyoruz. Yaptığımız şeyi üç beş kişiye yapmıyoruz. Youtuberları, influencerları ve sanatçıları çağırıyoruz. Zeytinköy Nar şenliğimiz var mesela. Orada yaşayan nar üreticimiz istiyor. Orada da üreticilerimize para kazandıracağız. Biz kaliteli etkinlikler yapıyoruz. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nde Türkiye’nin en önemli eğitimcilerini çağırıyoruz. Öğretmenlerle birlikte panel yapıyoruz. Buraya Siyaset Okulu’nu getiriyoruz ve halka açıyoruz. Kent Belleğimiz süs diye durmuyor orada. Kentin belleğine hakim olsun her zaman işlevi olan bir yer olsun diye yaptık. Kent belleğimizde çalışanlara da teşekkür ediyorum. Orada müthiş konferanslar veriliyor. Efes Selçuk artık cıvıl cıvıl bir yer oldu” dedi.