İzmir'de buğday hasadı yüz güldürmedi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde buğday hasadı bu yıl yüzleri güldürmedi.İZMİR (İGFA) - Kemalpaşa’da Haziran ayında başlayan buğday hasadının bu yılki son günleri yaşanıyor. İklim değişikliği nedeniyle geçen senenin yaklaşık yüzde ellisi oranında hasat alınıyor.

Ulucak Kemalpaşa’da onlarca dönüm buğday eken Yunus Emre Kaya, 5 yıldır çiftçilikle uğraştığını bu yıl hasadın geçen yıla göre yarı yarıya daha az olduğunu söyledi.

Bereketli topraklarda ziraatle uğraştıklarını ancak iklim değişiklikleri nedeniyle verimin düştüğünü ifade etti. Buğday hasadının ardından domates, biber, salatalık ve mısır ekeceklerini söyleyen Kaya, arpa ve yulafta da aynı düşük hasadı yaşadıklarını anlattı.

Bu yılki buğday hasadının Kemalpaşa’da bir iki güne biteceğini söyledi.