İzmir'de Bem-Bir-Sen'den Büyükşehir'e ziyaret

İzmir'de Bayındır Belediyesi’nde görevli ve Bem-Bir-Sen İzmir İl Başkanı Veli Yüceer, Yönetim kurulu ve Hanım komisyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı’yı makamında ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - Bem-Bir-Sen İzmir İl Başkanı Veli Yüceer ve beraberindekilerin Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında çalışan memurların taleplerini dile getirdiği ziyarette; görevde yükselme sınavı, İzsu personelinin yemekhane problemi, Urla Belediyesi’nde çalışan memurların ulaşım sorunu konularına da değinildi.

Sendika kuruluş amacı ve yönetim anlayışı hakkında da bilgi veren İl Başkanı Yüceer; "Samimi geçen ziyarette taleplerimiz ile alakalı gerekli hassasiyeti gösteren Sayın Genel Sekreterimiz Barış Karcı’ya Bem-Bir-Sen İzmir İl Yönetim kurulumuz ve memur arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.