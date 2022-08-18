İzmir'de barınma sorununa Karabağlar çözümü

İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Atatürk Yükseöğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun tamamen dolduğunu söyledi.İZMİR (/İGFA) - Karabağlar Belediyesi, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'yla bugün ülkemizde yakıcı bir sorun haline gelen üniversite öğrencilerinin barınma sıkıntısına kendi ölçeğinde çözüm sunuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 yıl önce hizmete açtığı yurt, yüksek standardı ve uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun yeni akademik yıl öncesi tamamen dolduğunu belirterek, “Yurdumuza yoğun ilgi gösteren tüm öğrencilerimize ve ailelerine, güvenleri için teşekkür ederiz” dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin mütevazı bütçesine rağmen eğitimi tüm gücüyle desteklemeye çalıştığını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza, spordan eğitime kadar her boyutuyla sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Bu nedenle ilçemizin farklı noktalarında kültür sanat merkezleri, spor tesisleri yaşama geçiriyoruz. Yurdumuzu da bu anlayışla yaptık. Üniversite öğrencilerinin barınma konusu yakıcı bir soruna dönüşünce, yurdumuzun değeri daha iyi anlaşıldı. Yeni yurtlar yapma hedefimiz var ama tabii ki bu bütçeye, ekonomik gelişmelere bağlı” dedi.

Tahsin Yazıcı Mahallesi'ndeki 8 katlı yurt binası yüksek standartlara sahip. 274 yatak kapasitesi bulunurken, öğrenciler kütüphane, çalışma odası, dinlenme odası, çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane, revir, ziyaretçi salonu, mutfak, sığınak ve bahçeden yararlanabiliyor. Güvenlik personeli 24 saat dönüşümlü olarak görev yapıyor. Yurt binasının her bölümünde ve odalarda öğrencilerin 24 saat yararlanabileceği internet hizmeti sunuluyor. Odalarda yatak, giysi dolabı, etajer, buzdolabı, çalışma masası ve koltuğu bulunuyor. Ayrıca öğrenciler spor salonu, çamaşırhane ve ütü odasını ücretsiz kullanabiliyor.

Karabağlar Belediyesi belirli zaman dilimlerinde öğrencilere ulaşım hizmeti de sunuyor. Bu yılki yurt ücreti, öğrenciler ve ailelerinin bütçeleri düşünülerek, kahvaltı ve akşam yemeği dahil aylık 1500 lira (10 aylık toplam 15000 lira) olarak belirlendi.