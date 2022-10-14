İzmir Çiğli’ye 1 milyar liralık dev bütçe

İzmir'de Çiğli Belediye Meclisi Ekim ayı 3. birleşim görüşmelerinde gündeme alınan 1 Milyar TL’lik 2023 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 3. birleşimi gerçekleştirildi. Birleşimin en önemli gündem maddelerinin başında 2023 yılı bütçesi yer aldı. 1 Milyar TL’lik 2023 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

2023 yılı bütçesinin önemli bir bölümü sosyal yardım hizmetlerine ayrılacak. Başkan Utku Gümrükçü’nün göreve gelmesiyle kurulan ve binlerce ihtiyaç sahibi aileye destek sağlayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ekonomik şartların ağırlaşmasının beklendiği yeni yıl ile birlikte Çiğlililerin hizmetinde olmaya devam edecek.

Ülkenin içinden geçtiği ekonomik krize rağmen hizmet ve projelerini aksatmadan devam ettirdiklerini vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Ülkece ekonomik krizin zirve yaptığı bir yılı geride bırakıyoruz. Çiğli Belediyesi olarak, kurum içi maddi disiplini elden bırakmadan yeni yıla dev bir bütçe ile gireceğiz. 2023 yılında projelerimizi bir bir hayata geçirirken, sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi bu krizden koruyacağız. Göreve geldiğimizde 166 milyon TL ile aldığımız gerçekleşen bütçeyi 321 milyon TL’ye çıkardık. Bu rakamları çok daha iyi noktalara getireceğiz. 2023; Çiğli için yatırım, gelişim ve değişimin yılı olacak” dedi.