İzmir Çiğli’de koordinasyon için Başkan'dan kurum ziyareti

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, alt ve üst yapı hizmeti sağlayan kurumları ziyaret ederek ilçe genelinde devam eden çalışmalarla ilgili görüşmelerde bulunuyor.İZMİR (İGFA) - Çiğli ilçesinde kurum ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtım İzmir Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, İZMİRGAZ Genel Müdürü Ahmet Yetik, Türk Telekom Bölge Müdürü Semih Elibol ve DSİ Bölge Müdürü Birol Çınar ile birtakım görüşmeler gerçekleştirdi.

Çiğli genelinde devam eden alt ve üst yapı çalışmalarının son durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Gümrükçü, vatandaşların sert geçmesi beklenen kış aylarında su, elektrik, internet ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlarıyla ilgili sıkıntı yaşamaması için işi sıkı tutuyor.

Kentleşme sürecini henüz tamamlamamış bir ilçe olarak farklı mahallelerde su, elektrik, internet ve doğalgaz altyapı çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Gümrükçü, artan nüfus yoğunluğunun yeni yapılaşma ve yerleşim bölgelerine öncelik verilmesi, geçmişteki yatırımlarla ihtiyaçlarını karşılayamamış bölgelerin tespit edilerek o bölgelere hizmet götürülmesi noktasında aracılık ve öncülük yaptıklarını söyledi.