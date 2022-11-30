İzmir Çiğli'ye 'Tasarım ve Beceri' atölyesi

TEGV’den İzmir Çiğli Eğitim Parkı’na Tasarım ve Beceri Atölyesi açıldı.İZMİR (İGFA) - 27 yılda 3 milyondan fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), İzmir Çiğli Eğitim Parkı’na Prof. Dr. Tolga Köroğlu adına yaptırılan “Tasarım ve Beceri Atölyesi” gerçekleşen törenle açıldı.

Törene İzmir Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Nihal Demir Çoban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Ahmet Altan, eğitim gönüllüsü Prof. Dr. Gürsü Kıyan, Prof. Dr. Tolga Köroğlu’nun eşi Dr. Özge Altun Köroğlu, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, TEGV Mütevelli Heyet Üyesi Efe Aydan ile veliler, gönüllüler, çocuklar ve basın mensupları katıldı.

Törende konuşan İzmir Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Nihal Demir Çoban, “Dezavantajlı köylerde 15 yıl öğretmenlik yaptım. İzmir’de de son altı yıl Güzeltepe Mahallesi’nde öğretmendim. Alanım bilişim ve robotik kodlama. Çok zor koşullarda çocuklarla turnuvalara gittik. O erişime, imkanlara ulaşmak çok zordu. Tolga Bey’in adının böyle bir atölyede yaşıyor olması o kadar değerli ve kıymetli ki. Fırsat eşitliğinin altını kalın çizgilerle çizildiği bir atölye. İyi ki TEGV var. Tolga Hocamın adı hep yaşasın, var olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Ahmet Altan çocukların, açılışını yaptığımız bu atölye ile yepyeni bir bakış açısı ve kazanımlar elde edeceklerini söyledi.

TEGV’in 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurduğu Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunuyor. Çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri eğlenceli olduğu kadar multi-disipliner bir öğrenme modeli olarak kabul ediliyor.