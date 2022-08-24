İzmir Çiğli 'katılımcı demokrasi' için eyleme geçti

İzmir'de Çiğli Belediyesi, NDI Türkiye ve Impact Hub Istanbul ortaklığında hayata geçirilen Katılıyoruz Programı kapsamında “Çiğli Sivil Katılımı Güçlendirme Yerel Eylem Planı” tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi meclis salonunda düzenlenen “Çiğli Sivil Katılımı Güçlendirme Yerel Eylem Planı” tanıtım toplantısına NDI Türkiye Program Yöneticisi Elif Avcı, Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek temsilcileri ve muhtarlar katılım gösterdi.

Katılımcılara belediyelerin kararlarını etkilemek isteyen sivil aktörlere, savunuculuk ve iletişim kapasitelerini geliştirmeleri, farklı paydaşlarla bir araya gelerek yerel karar mekanizmalarında katılımcı olmaları yolunda fırsatlar sunan Katılıyoruz Programının içeriğiyle ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Daha sonra Çiğli Sivil Katılımı Güçlendirme Yerel Eylem Planı’nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Katılıyoruz Programının detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunan NDI Türkiye Program Yöneticisi Elif Avcı, “Sivil katılımın daha demokratik ve güçlü yerel yönetimler oluşturacağına inanıyoruz. Çiğli Belediyesi’nin Sivil Katılım Eylem Planı sürecine destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Çiğli’de faaliyet gösteren ve proje başvurusu yapan STK’lara 20’şer bin TL’lik hibe desteği sağlayacağız. Çiğli Belediye Başkanı Sayın Utku Gümrükçü’ye bu çalışma ortamını sağladığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, farklı tarihlerde meydana gelen askeri darbeler demokrasi kültürünün oluşmasını zedelediğini belirterek, "Toplumumuzda bir demokrasi korkusu oluşturdu. Kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği demokrasiyi yaşamak ve yaşatmak için hepimize önemli görevler düşüyor. Çiğli Belediyesi olarak, yerel yönetimlerde demokrasiyi kurumsallaştırmak, toplumumuzun belediye ile entegrasyonunu sağlamak ve sivil toplumu güçlendirmek adına mahallelerde sandık kurulması, anket çalışmaları, halk toplantıları ve makam sokakta uygulamasını hayata geçirdik" dedi.