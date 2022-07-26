İzmir Çiğli ilk havuzuna kavuşuyor

İzmir'in Çiğli ilçesinde ilk yüzme havuzu hizmete giriyorİZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi, yüzme havuzu, bilardo salonu ve sportif aktivite alanını bünyesinde bulunduran Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin açılışını 27 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek törenle yapacak.

Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde gerçekleştirilen sportif atılımla binlerce gence dilediği branşta spor yapma imkanı sunan Çiğli Belediyesi,Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’nda yaptığı yenileme çalışmaları sonucunda Yüzme Havuzu, bilardo salonu ve sportif aktivite alanını bünyesinde bulunduran Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin açılışı için gün sayıyor.

Spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sportif yatırımları toplumsal kalkınma açısından kıymetli bulduklarını belirterek, "Göreve başladığımız günden itibaren spor aktivitelerimizi ve branşlarımızı artırmak için yoğun bir çaba sarf ettik. Kentte spor bilinci oluşturmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda son olarak, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’ni hizmete açacağız. Tüm hemşehrilerimizi açılış törenimize bekliyoruz” dedi.