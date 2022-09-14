İzmir Çiğli'de yerel belediye üniversitelilerin barınması için devrede

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi ilçe sınırları içerisinde bulunan yurt işletmelerinin sahipleriyle bir araya gelerek üniversite öğrencilerinin barınma sorunuyla ilgili durum değerlendirmesi yaptı.İZMİR (İGFA)- Çiğli Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya yurt işletmelerinin sahipleri katılım gösterdi.

Başkan Utku Gümrükçü, yurt sahiplerini tek tek dinleyerek talep ve önerileriyle ilgili notlar aldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin bulunduğu bölgede devam eden çevre düzenlemesi, yeşil alan ve yol çalışmaları ile alt ve üst yapı hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Barınma sorunuyla ilgili kendi fikirlerinin dinlenmesinden ötürü mutlu olduklarını ifade eden yurt sahipleri böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptığı için Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye teşekkür ettiler.

Belediye Başkan Utku Gümrükçü, üniversitelere kayıt yaptıran öğrenci sayısında bir önceki yıla nazaran ciddi bir artış söz konusu olduğunu belirterek, "Ekonomik dar boğaz, kira fiyatları ve mevcut yurt kapasitelerini göz önünde bulundurduğumuzda önemli bir barınma sorunuyla karşı karşıyayız. Çiğli Belediyesi olarak, üniversite eğitimi için ilçemize gelecek öğrencilerimizin kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.