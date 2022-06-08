İzmir Çiğli'de kıyı ve deniz temizliği

İzmir'de Çiğli Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında Sasalı Kuş Cenneti Homa Dalyanı’nda geniş katılımlı kıyı ve deniz temizliği etkinliği düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde Sasalı Kuş Cenetti'nde flamingo, turna, karabatak, atmaca, kartal ve doğan isimli gruplara ayrılarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sonucunda 1 ton 800 kg karışık ambalaj ve 2 ton çöp toplandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün organize ettiği etkinliğe Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Çiğli Kent Konseyi yönetimi, ATA Sanayi yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek yöneticileri, öğrenciler ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

“Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama” yarışmasının ödüllerinin de verildiği Homa Dalyanı’nda Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) dalgıçları deniz dibini temizledi

350 kişilik ekiple birlikte temizlik çalışmalarına katılan ekipte yer alan dalgıçlar, deniz dibinden lastik, plastik, cam, metal, buzdolabı, şemsiye ve balık ağı gibi atıkları çıkardı.