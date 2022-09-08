İzmir Çiğli'de e-ekspertiz dönemi başladı

İzmir'de Çiğli Belediyesi’nde modern ve yenilikçi hizmet hedefiyle devam eden dijitalleşme çalışmaları kapsamında son olarak e-ekspertiz uygulaması hizmete girdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Çiğli Belediyesi’nin dijitalleşme atılımı sürüyor.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde devam eden kurum içi dijital dönüşüm çalışmalarının son adımı e-Ekspertiz uygulaması oldu.

E-ekspertiz uygulamasından yararlanmak isteyen eksperler ilk olarak Çiğli Belediyesi resmi internet sitesinden TC kimlik numarası ve Yetki Belgesi ile kullanıcı kaydı oluşturacak.

Sisteme giriş yaptıktan sonra erişmek istedikleri dosya için harç tutarını yatırıp inceleme talebinde bulunacak. Personel onayının ardından dosyaya erişimleri açılacak vetalepte bulundukları dosyanın içeriğine 48 saat boyunca erişim imkanları olacak.E-ekspertiz uygulaması; talep edilen bilgi ve belgelere erişimin hızlandırılması, güvenli ve şeffaf olması, zaman tasarrufu sağlaması ve kağıt israfının önüne geçmesi bakımından ekspertizlere kaliteli ve hızlı hizmet alabilme imkanı sunacak.

Yeni sistemin tüm aşamaları Başkan Utku Gümrükçü’nün katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısında anlatıldı. Sistemin işleyişi uygulamalı olarak test edildi. Toplantıya katılan eksperlerin sistemle ilgili soruları tek tek cevaplandı, önerileri kayıt altına alındı. Başkan Gümrükçü, sistemin işleyişinde ilgili bir ay sonra eksperler ile yeniden bir araya geleceklerini belirtti.

Sistemin aksaklıkları ve dosyaların içeriğiyle ilgili sıkıntı yaşayan eksperler '[email protected]' adresinden 7 gün 24 saat hizmet desteği alabilecek.

Ayda 250 olmak üzere yılda 3 bin ekspertiz belediyeye gelmeden işlemlerini bu sistem üzerinden gerçekleştirebilecek.