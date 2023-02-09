İzmir Çiğli'de 'Depremzede İrtibat Birimi' kuruldu

Çiğli Belediyesi, depremin yıkıcı etkisini derinden hisseden Kahramanmaraş ve çevre illerden İzmir’e gelen depremzedelerin ihtiyaçlarına tek bir merkezden çözüm üretmek adına Depremzede İrtibat Birimi kurdu.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde depremin yaralarını sarmak için seferberlik ilan eden yerel yönetim deprem dolayısıyla geçici süreliğine İzmir’e gelen kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engelli yurttaşlar başta olmak üzere depremzedelerin talep ettikleri hizmete ulaşımı konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla Depremzede İrtibat Birimi kurdu.

İrtibat Biriminde barınma, beslenme ve tedavi gibi temel ihtiyaçların koordinasyonunun yanı sıra psikolojik destek de sağlanacak. Destek almak isteyen depremzedeler 0232 935 55 35 (2317) numaralı hat üzerinden Çiğli Belediyesi Depremzede İrtibat Birimi ile iletişime geçebilecek.

Depremzede İrtibat Birimi’nin işleyişi hakkında bilgi veren Başkan Gümrükçü, İzmir’e gelen depremzedelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşama tekrar entegre edilmesi konusunda gerekli yönlendirmeyi sağlamak için İrtibat Birimimizi kurduklarını belirterek, bu zorlu süreci en kısa sürede atlatmak adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini söyledi.