İzmir Çiğli'de 'depremle mücadele' vurgusu

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, deprem bölgesinden Çiğli’ye gelen depremzedelerin konaklama ihtiyacına alternatif çözümler üretmek amacıyla müteahhitler ile bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok çevre ilde yıkıma sebep olan depremden etkilenen depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla daha önce iş insanları, esnaf odaları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile bir araya gelen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli'de inşaat faaliyetlerinde bulunan müteahhitler ile görüştü.

Toplantıda deprem bölgesinden Çiğli’ye gelen yurttaşların konaklama ihtiyacı için müteahhitlerden destek istedi. Çözüm önerilerini dinledi.

GÜMRÜKÇÜ: “DEPREM GÜVENLİĞİ MİLLİ MESELEDİR”

Depremle mücadele konusunda çarpıcı ifadeler kullanan Başkan Gümrükçü, “Deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak deprem gerçekliğiyle yaşamak zorundayız. Bugün Güneydoğu bölgemizin yaralarını sarıyoruz, yarın İzmir’i, İstanbul’u veya başka şehirlerimizde bunları yaşayabiliriz. Konuyu bu düzlemde ele alarak deprem güvenliği konusunu tıpkı sınır güvenliği gibi milli mesele olarak değerlendirmeliyiz. Depremin her an yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak kısa, orta ve uzun vadeli planlamaları yapmalıyız" dedi.

1999 depreminin Türkiye için milat olduğunu hatırlatan Gümrükçü, "Mevzuat anlamında zemin etüdü ve şantiye şefliği sistemi gibi uygulamalar ekledik. Bugün geldiğimiz noktada bunların da yeterli olmadığını acı gerçeklerle gördük. Ülke genelinde başlatılacak yeni bir çalışmayla deprem yönetmeliğinden tutun denetleme mekanizmalarına kadar bütün sistemi yeniden gözden geçirmeli ve gerekli iyileştirmeleri ivedilikle yapmalıyız. Ülkece uzaklaştığımız bilimi, liyakati ve meslek etiğini tekrar sistemin odağına oturtmalıyız. Tüm bunları yaparken toplumumuzun ucuz inşaat yerine sağlam inşaat talep etmesini sağlamak adına ekonomik ve fikirsel gelişimini artırmalıyız. Bunları yapamazsak aynı acıları tekrar tekrar yaşamaya devam ederiz” diye konuştu.