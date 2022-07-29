İzmir Çiğli'de çöp konteynerleri yenileniyor

İzmir'de Çiğli Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek, hizmet kalitesini artırmak ve iş gücünü verimli kullanmak amacıyla 250 adet 3700 litre hacimli yeni nesil çöp konteyneri alımı gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi, eskiyen ve hacim anlamında yetersiz kalan çöp konteynerlerinin sıcakların artmasıyla birlikte toplum sağlığı açısından risk teşkil etmemesi adına 250 adet yeni nesil çöp konteyneri alımı gerçekleştirdi. Kullanım kolaylığı sağlayan, görüntü ve gürültü kirliliği oluşturmayan 3 bin 700 litre hacimli yeni nesil konteynerler ilçe genelinde yapılan incelemeler sonucunda 750 Lt hacimli eskiyen çöp konteynerleri ile değiştirildi.

Yeni nesil çöp konteynerlerinin boşaltma işlemlerinde kullanılmak üzere yeni araç alımı da yapıldı. Tam otomatik ve uzaktan kumanda sistemiyle boşaltma yapabilme özelliğine sahip yeni araçta 3 personel yerine 1 personel çalışacak, çöp başına harcanan süre 3 dakikadan 1 dakikaya düşürülecek.

Yeni nesil çöp konteyner alımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, mümkün olan en kısa sürede ilçemizin tamamında yeni nesil çöp konteynerleri kullanmayı hedeflediklerini söyledi.