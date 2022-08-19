İzmir Çiğli'de Başkan Gümrükçü’den arıcılara destek sözü

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli’de arıcılıkla uğraşan vatandaşlarla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün öncülüğünde Akvaryum Kafe Restoran’da düzenlenen kahvaltı etkinliğine İzmir İli Arı Yetiştiricileri Birliği İkinci Başkanı Ramazan Keklik ve Çiğli’de arıcılıkla uğraşan vatandaşlar katılım gösterdi.

Başkan Utku Gümrükçü, katılımcılara kurumsal olarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik plan ve programlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sonrasında toplantıya katılan arıcılık emekçilerinin sorun ve ihtiyaçlarını tek tek dinledi.

Çiğli’nin sahip olduğu her türlü değeri korumak ve geliştirmek adına çalıştıklarını ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “İlçemizde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza ulaşmak ve onların sorunlarına çözüm üretmek için öncelikle belediyemiz bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nü ve tarım komisyonunu kurduk. Balıkçılar ile yaptığımız görüşmelerden sonra arıcılıkla uğraşan emekçilerimizle bir araya geldik. Arıcılık mesleğinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını bizzat emekçilerimizden dinledik. Arıcılığın ilçemiz açısından ekonomik bir değere dönüştürülmesi için atılması gereken adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Çiğli Belediyesi olarak, arıcılık mesleğiyle uğraşan vatandaşlarımızın emeğinin karşılığını alması noktasında destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İzmir İli Arı Yetiştiricileri Birliği İkinci Başkanı Ramazan Keklik ise, özellikle son 2 yılda artan girdi maliyetlerinden dolayı arıcılık emekçileri evlerine ekmek götüremeyecek bir duruma geldiğini belirterek, "Birçok arıcı mesleği bırakmak zorunda kaldı. Arıcılık mesleğinin tamamen ortadan kalkması çiftçilik gibi birçok sektörü de olumsuz etkileyecek. Sağ olsun Utku Gümrükçü Başkanımız sorunlarımıza duyarsız kalmadı ve böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Arıcılık mesleğinin daha iyi yerlere getirilmesi için taşın altına elini koydu. Sorunlarımızı dinledi, destek sözü verdi. Çiğli’de 5 bin 350 kovanımız var. Birlikte mücadele ederek arıcılık mesleğini çok daha güzel yerlere getireceğimize canı gönülden inanıyorum" dedi.