İzmir Çiğli'de aşure lokması ikramı

İzmir'de Çiğli Belediyesi, Muharrem orucunun sona ermesiyle birlikte Kasaplar Meydanı’nda aşure etkinliğine ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi öncülüğünde Ehli Beyt İnanç Eğitim ve Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Canlar Birliği Eğitim Kültür Dayanışma Derneği ve Cem Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen Aşure etkinliğine Çiğlili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, meclis üyeleri, muhtarlar, Alevi Dernekleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılım gösterdiği etkinlikte yerel sanatçılar deyişler okudu. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Alevi dedesi Düzgün Şahin’in dualarla kardığı aşure lokmasını vatandaşlara ikram etti.

Vatandaşlara aşure ikramında bulunan Başkan Gümrükçü, Çiğli Belediyesi olarak ilçedeki derneklerle birlikte aşureyi kaynattıklarını söyledi. "Dağıtılan lokmaların sevgi, saygı ve hoşgörümüzü pekiştirmesini temenni ediyor, değerlerimize hep birlikte sahip çıkacağımız güzel bir gelecek diliyorum" diyen Gümrükçü, bu vesileyle ülkemizin değişik şehirlerinde Cemevlerine yapılan saldırıları da kınayarak, "Bu coğrafyada yüzyıllardır bir arada yaşadık ve yaşamaya da devam edeceğiz” dedi.