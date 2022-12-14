İzmir Büyükşehir'den sel açıklaması: Yaşam olumsuz etkilenmedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağışa rağmen kent genelinde yaşamı olumsuz etkileyen bir durum yaşanmadığını açıkladı. Açıklamada, sadece iki noktada oluşan lokal problemler ise ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale etmesi sayesinde kısa sürede giderildiği belirtildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Geçmiş yıllarda İzmir genelinde büyük sıkıntılara yol açan şiddetli yağışlar, alınan önemler ve altyapıya yönelik çalışmalar sayesinde yaşamı olumsuz etkileyecek sonuçlar doğurmadı. Meteorolojinin çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptığı İzmir, özellikle öğleden sonra yağışın etkisi altında kaldı. Ancak şehrin ana ulaşım arterlerinde trafiği aksatacak bir durum yaşanmadı. Geçmişte riskli bölge olarak tanımlanan yerleşim bölgelerinde de su baskınına neden olacak yoğunlukta bir olumsuzluk meydana gelmedi. Sadece Balçova’da Bahçelerarası’nda otoyol altgeçidindeki pompanın arızalanması nedeniyle 100 metrelik bir kesimde su seviyesi yükseldi. Buca’da ise yağmur suyu kanalı imalatlarının halen sürdüğü bölgede kısa süreliğine yükselen sular trafiği aksattı.İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılından itibaren yapımına hız verdiği yağmur suyu kanalları sayesinde ve bölgesel çalışmalarla İzmir’in yağmur kabusu önemli ölçüde sona erdi. Bugüne dek inşa edilen 220 kilometre yağmursuyu kanalı ve 200 noktadaki yatırımlarla son iki yılda İZSU çağrı merkezine gelen su baskını şikâyetlerinin sayısı yüzde 75 oranında azaldı" denildi.