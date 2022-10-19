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İzmir Büyükelçileri ağırladı

Yerel 19.10.2022, 08:33
İzmir Büyükelçileri ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Litvanya, Estonya ve Letonya’nın Ankara büyükelçilerini ağırladı. Görüşmede Brüksel ziyaretini değerlendiren Başkan Soyer, “İzmir kabuğunu kırıyor” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir dizi ziyaret için kente gelen Litvanya Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars ve Estonya Ankara Büyükelçisi Annely Kolk ile İzmir Litvanya Fahri Konsolosu Mustafa Ahmet Özsoy’u Egemenlik Evi’ndeki makamında konuk etti.  

“İzmir gücünü yeniden toparlıyor” Litvanya Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Baltık ülkelerinin elçileri olarak İzmir ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti. Büyükelçi Degutis, 20. Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası için Brüksel’e giden Başkan Soyer’e izlenimleri de sordu. Soyer, “10 yıldır Brüksel’e birçok kere gittim. Ama bu defa bizi anladıklarını gördüm ve çok mutlu oldum. İzmir kabuğunu kırıyor.  Gücünü yeniden toparlıyor. Çok büyük bir zenginliğimiz var. Bu zenginliği anlatmamız lazım” şeklinde konuştu. 

“İzmir’in yeşil gündemini yakından takip ediyoruz” Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars ise İzmir’in yeşil gündeminin çok güçlü olduğunu duyduğunu belirterek “Yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bizim de yeşil ulaşım ve yeşil enerji üzerine yürüttüğümüz birçok çalışma var. Bu konularda sizinle çalışmak, iki taraftaki uzmanları bir araya getirmek istiyoruz” dedi. İzmir’in doğayla uyum yaşam konusundaki deneyimlerini aktarmaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Başkan Soyer, İZFAŞ’ın 2023’te düzenleyeceği Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı’na davet etti. 

Estonya Ankara Büyükelçisi Annely Kolk ise İzmir ile iletişimi güçlendirmek için turizm çalışmaları yürütmek istediklerini ifade etti. 

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