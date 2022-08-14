İzmir Buca’da aşure etkinliği
Buca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Türk Kızılay Buca Şubesi işbirliğiyle aşure etkinliği düzenlendi.İZMİR (iGFA) - Buca Şirinyer Forbes sevgi yolundaki etkinlikte binlerce vatandaşa aşure ikramı yapıldı.
Etkinliğe Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Çakır, Türk Kızılay Buca Şube Başkanı Kamuran Temel, AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Buca İlçe Başkanı Bahadır Altınkeser katıldı
Aşure ikramının yanı sıra Buca Kızılay ekipleri tarafından pilav, kuru fasulye ve çorba ikramı da yapıldı. Vatandaşların yoğun katılımı ile geçen etkinlikte Buca Müftüsü Kemal Demirel’de dualar okudu. Aşure etkinliğine Bucalı muhtarlar ve STK yöneticileri de yoğun katılım gösterdi.
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