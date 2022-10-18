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İzmir Bergama'nın 2023 yılı bütçesi 533 milyon TL

Yerel 18.10.2022, 13:19
İzmir Bergama'nın 2023 yılı bütçesi 533 milyon TL

İzmir'de Bergama Belediye Meclisi’nde devam eden Ekim ayı bütçe maratonu 2.’nci oturumla tamamlandı. Belediyenin 2023 mali yılı bütçesi 533 milyon TL. olarak oy birliği ile kabul edildi. Belediye Başkanı Hakan Koştu, “2023 yılı bütçemiz Bergama’mıza hayırlı olsun” dedi.İZMİR (İGFA) - Bergama Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi, 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı görüşmeleri başta olmak üzere meclis gündemini görüşmek üzere ikinci kez toplandı.

Gerçekleştirilen meclis ikinci oturumunda bütçe kalemlerini tek tek görüşen Meclis Üyeleri oylarını kullandı. Oylamaya sunulan 533 milyon TL. bütçe denge kararnamesi, belediyeye bağlı birimlerce kullanılmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

2023 mali yılı için öngörülen bütçe görüşmeleri ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "2022 yılında olduğu gibi 2023 yılı bütçemizi yatırım bütçesi olarak hazırladık. İçerisinde bulunduğumuz yıl gibi 2023 yılında da yatırımlarımıza, hemşehrilerimizin layık olduğu hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Bütçemiz, kadim şehrimiz Bergama'mıza hayırlı olsun" dedi.

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