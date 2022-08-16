İzmir Bergama 'Kaan Efe'ye nefes olacak

İzmir'de Bergama Belediyesi’nin yürütmüş olduğu ''Ambalaj Atığı Topla Kaan Efe'ye Nefes Ol" Kampanyası’ndan elde edilen gelir, İzmir Valiliği onayı ile açılan banka hesabına yatırıldı.İZMİR (İGFA) - Geri dönüşüme kazandırılan ambalaj atıklarının geliri SMA hastası Kaan Efe’ye nefes olacak.

Bu vesile ile Kaan Efe’nin babası Barış Şanal ile bir araya gelen Bergama Belediyesi Başkan Yardımcıları Cüneyt Umutlu ve Aşkın Uyar, “Bergama’mızda 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızın desteği ile toplanan Ambalaj Atıkları’nın Geri Dönüşüme gönderilmesi ile elde edilen gelir Kaan Efe’mizin sağlığına kavuşmasında inşallah katkı sağlayacak. Bu kampanyanın düzenlenmesi ve yürütülmesinde büyük emeği olan Belediyemiz Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Müdürlüğü’ne ve kampanyaya katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dediler.

KAAN EFE’YE NEFES OL KAMPANYASI’NA DESTEK ÇAĞRISI

Bergama Belediyesi’nin çok sayıda etkinlikte gönüllülerle birlikte Kaan Efe’ye Nefes Ol Organizasyonları’nda yer aldığını, bu organizasyonlara emek harcayan, katkı koyan her bir vatandaşa işbirlikleri için teşekkür eden Başkan Yardımcıları Cüneyt Umutlu ve Aşkın Uyar, yaptıkları açıklamalarında Kaan Efe’ye Nefes Ol Kampanyası’na destek çağrısında bulundular.

Kampanyaya gerek tüm operatörlerden SMS atarak, gerekse İzmir Valiliği onayı ile açılan banka hesaplarına yardımların gönderilebileceğini ifade ettiler. Başkan Yardımcıları Cüneyt Umutlu ve Aşkın Uyar, “Kaan Efe'mize nefes olmaya bir kez daha herkesi davet ediyoruz. El birliği ile inşallah Kaan Efe'mizin tedavisini yaptıracağız" dediler.

YARDIMLAR İÇİN; “KAAN EFE SMS GÖNDERİMİ; Tüm operatörlerden KAAN EFE yaz 6201'e gönder, Kaan Efe’ye nefes ol. (1 SMS 20,00 TL.)