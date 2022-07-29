İzmir Bergama Diş Sağlığı Merkezi’ne kavuşuyor

Eski hastane alanında yapımına başlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı hızla devam ediyor. Çevre düzenlemesi ve binası ile birlikte 4.394 metrekarelik alanda yapılacak olan komplekste 20 ünitlik Diş Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri yer alacak.İZMİR (İGFA) - Geçtiğimiz yıl 14 Nisan’da ihalesi yapılan ve inşaatı devam eden Diş Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Koştu, "20 ünitelik merkezimiz ile ilçemiz yeni bir hizmete kavuşacak. Hemşehrilerimiz başka yere gitmeden diş tedavi hizmetini alabilecek" dedi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Bergama’nın kangrene dönmüş sorunlarının çözümü için çalışma yürüttüklerine işaret eden Belediye Başkanı Koştu, “Eski Devlet Hastanesi’nin bulunduğu alanda Sağlık Kompleksi’nin yapılması için Ankara’da Sağlık Bakanlığımız nezdinde Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ, İzmir Milletvekillerimiz, AK Parti İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar kısa sürede meyvesini verdi. ve inşaat hızla devam ediyor” dedi.

Verilen sözlerin yerine getirildiğine işaret eden Başkan Koştu, "Bergama'mızın kangrene dönen sorunlarını bir bir çözmeye devam ediyoruz. Sağlık Kompleksi kısa sürede tamamlanacak. Kompleks 20 ünitlik Diş Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri’ni içerisinde barındıracak. Kompleks çevre düzenlemesi ve binası ile birlikte 4.394 metrekarelik alanda yapılacak. Sağlık Kompleksi’nin hizmete girmesiyle hemşerilerimiz için büyük bir eksiği kapatmış olacağız” dedi.