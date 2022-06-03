İzmir Bergama'da 'Tiyatro' coşkusu

İzmir'de Bergama Tiyatro Festivali’nin açılış ve ilk gün programları sanatseverlerden büyük beğeni aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bergama ilçesinde 5 Haziran'a kadar devam edecek olan Bergama Tiyatro Festivali'nin açılış konseri Asklepion Antik Tiyatro’da Mabel Matiz tarafından verildi.

Sanatçı sahne performansı ile hayranlarını coşturdu.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Tiyatro Festivali’nde, sanat ve kültürün başkenti Bergama’da tüm sanatseverleri ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Başkan Koştu, tüm sanatseverleri kültür ve tarih şehri Bergama'ya, Tiyatro Festivali'ne davet etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Bergama Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, BERKSAV (Bergama Kültür ve Sanat Vakfı), Bergama Ticaret Odası ve Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle hazırlanan festivalde, UNESCO Dünya Mirası Bergama’nın her bir köşesi, tarihi mekan ve sokakları birçok etkinlik, konser ve oyunlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.