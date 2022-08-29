İzmir Bergama'da Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Bergamalı gazeteci-yazar merhum Şakir Süter anısına bu yıl 11. düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.İZMİR (İGFA) - İzmir’de görev yapan gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla Bergama Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde Bergama Ticaret Odası ile Bergama Kültür ve Sanat Vakfı desteğinde düzenlenen yarışmada kazananlara ödülleri verildi.

Bergama Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Başkan Yardımcıları Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Mehlika Gökmen, İGC Yönetim Kurulu Üyeleri, Ticaret Odası Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıl, BERKSAV Başkanı Yüksel Altuğ, Bergama’yı Sevenler Turizm Derneği Başkanı Muzaffer Özarun, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Protokol Üyeleri ve Gazeteciler katıldı.

Ev sahibi olarak konuşmasında gazetecileri selamlayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama’nın yetiştirdiği çok değerli isimlerden ve Türk basın camiasının güçlü kalemlerinden merhum Şakir Süter’i vefatının 15. yılında rahmet ve saygıyla andığını söyledi.

11. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni dolayısıyla yaptığı konuşmasında İzmir ve yerel basının birbirinden değerli kalemlerine haberleri için teşekkür eden Başkan Koştu, Türk basın camiasına büyük emek veren ama aramızdan erken ayrılan Şakir Süter'in duayen bir gazeteci olduğuna ve yaşamı boyunca mesleğini onurla yürüttüğüne hep birlikte şahit olduklarını belirterek, "Aramızdan çok erken ayrılmış duayen bir gazetecinin, böyle bir yarışma vesilesi ile yaşatılıyor olmasının çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca bu tür yarışmaların, gazeteciliği teşvik edici olmasından dolayı ayrı bir değer taşıdığını düşünüyorum. Gazeteci arkadaşlarımızın bizim için yaptığı her bir haber, bizlere yol gösterici olmuştur ve olmaya devam ediyor" dedi.

11. ŞAKİR SÜTER GAZETECİLİK YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

Haber Ödülü: Hande Nayman –İyilik bulaşıcıdır –Demirören Haber Ajansı

Röportaj Ödülü: Gökçe Adar Çubukçuoğlu –Harkov-İzmir Hattı / Ukrayna'dan İzmir'e 'zor'unlu yolculuk–9 Eylül Gazetesi

Araştırma İnceleme Ödülü: Ahmet Buğra Tokmakoğlu–Dünya’nın gemi çöplüğü: Aliağa–Ege Telgraf Gazetesi

Fotoğraf Ödülü: Seza Nur Demirparmak–Srebrenitsa kurbanları soykırımın 27. yılında anıldı –Ticaret Gazetesi

İnternet Haberciliği Ödülü: Semra İğtaç Torunlar, Atatürk ıslak imzalı beratları satıyor– Gazete Durum

Vecdi Altay İGC Özel Ödülü: Ceyhan Torlak–Pişkin katil para peşinde –Sabah Gazetesi

Osman Bayatlı Özel Ödülü: Emin Urgun–Bergama’nın kayıp tapınağı Athena Nikephorion – BERTO (Bergama Ticaret Odası Dergisi)

Bergama Belediyesi Özel Ödülü: Mazlum Vesek–Benim Adım Memet–Emekçi Türk halkıyım ben– Ege Telgraf Gazetesi

Ekonomi Özel Ödülü (Bergama Ticaret Odası Ödülü): Çağla Geniş–Kapıcılık hapis hayatı gibi–İlkses Gazetesi